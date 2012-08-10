В вагоне поезда Рига - Петербург обнаружили боевую гранату

В туалете вагона № 16 в поезде Рига - Санкт-Петербург обнаружили боевую гранату. На станции Пыталово в Псковской области из состава оперативно эвакуировали 118 пассажиров поезда.

К работе приступили специалисты ФСБ и саперы. Поезд отогнали в тупик. После необходимых процедур и тщательного контроля входящих пассажиров поезд продолжит следование до пункта назначения, сообщает Lifenews.ru.

Гранату Ф1, завернутую в пакет, подбросили в туалет вагона, в котором ехали 35 человек. Снаряд случайно обнаружили при контрольном осмотре, когда поезд подъезжал к станции Пыталово. Сообщение поступило от службы таможенного контроля. По факту происшествия проводится проверка.