Спамеры торговали базой персональных данных москвичей, получающих скидки

Спамеры уличены в торговле базой персональных данных москвичей - пользователей сервисных скидок.

Не секрет, что такие данные можно использовать не только для рассылки спама, но и для выманивания мошенническими способами денег у пользователей.

Газета «Ведомости» пишет, что один из сотрудников издания получил спам с предложением купить за 500 долларов «эксклюзивную базу подписчиков скидочных порталов и интернет-магазинов». «Это база потенциальных покупателей вашей продукции и услуг, все пользователи оплачивают товары онлайн с помощью Visa, Webmoney, «Яндекс.Деньги», – отрекламировал «товар-новинку» пользователь Skype под ником Datagrade. В образце базы с персональными данными 16 тысяч москвичей, которую спамер прислал как образец, – именами, фамилиями и адресами электронной почты. Корреспондент «Ведомостей» позвонил на десять номеров. Четыре человека ответили на звонки, и у всех данные совпали с указанными в базе, передает «Эхо Москвы». Никто из этих людей не смог вспомнить ни один интернет-сервис, в котором он указывал свои персональные данные.