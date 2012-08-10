МВД Дагестана понесло потери, накануне застрелены пятеро полицейских

Пятеро сотрудников Ботлихского РОВД погибли в четверг в ходе перестрелок с боевиками в районе селения Чанко, ранее сообщалось о гибели четверых полицейских, ответным огнем уничтожены трое боевиков.

местности близ села Чанко — полицейские получили информацию, что неподалеку от села были замечены вооруженные люди.

В итоге полицейские попали под обстрел, погибли двое сотрудников РОВД, третий скончался по дороге в больницу.

К месту боестолкновения были срочно выдвинуты дополнительные силы силовиков. Вскоре им удалось настигнуть нападавших и блокировать их в лесном массиве. В ходе завязавшегося боя трое боевиков были убиты. Однако потери понесли и сотрудники полиции, дое из которых скончались.