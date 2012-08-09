Имена россиян, погибших при крушении вертолета в Турции

В России подтвердили гибель троих граждан России при крушении вертолета в Турции. В турецких СМИ появились имена жертв авиакатастрофы-россиян: это Александр Гаврилов, Николай Атепалихин и Сергей Хорохорин.

"АН" сообщали, что в турецкой провинции Мугла в районе села Карачам упал вертолет К-32 нефтеюганского авиапредприятия. Воздушное судно было арендовано турецкой стороной для тушения лесных пожаров. На борту вертолета находились пять человек – трое членов российского экипажа и два представителя компании-заказчика из Турции.

Российский К-32 участвовал в тушении лесного пожара в деревне Карачам.

Причины авиакатастрофы устанавливаются.