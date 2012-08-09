Подросток погиб на железной дороге в Подмосковье, идёт проверка

В Подмосковье следствие ведёт доследственную проверку по факту смертельного травмирования 16-летнего юноши на железной дороге, подросток погиб 6 августа примерно в 19 часов, сообщает сайт Следственного Комитета России.

Предварительно установлено, что двое подростков – жителей города Люберцы, фотографировали друг друга на железнодорожном мосту на перегоне станций Люберцы-Выхино Московской железной дороги.

Один из подростков получил смертельный удар электрическим током, упал на железнодорожное полотно и попал под колеса проходящего грузового поезда. Подросток скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.