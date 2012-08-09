В городе Шахты Ростовской области вчера вечером неизвестные подожгли офис "Справедливой России", избив и связав перед этим охранника. Пожар тушили в течение двух часов. Состояние охранника удовлетворительное.

Руководитель аппарата ростовского отделения партии Сергей Косинов уточнил, что неизвестные ворвались в здание, где располагается офис справоросов и компании "Горгаз", в 18:07 по московскому времени. Поджог явно планировали заранее. Причиной поджога мог стать сбор подписей членами партии за отставку мэра Шахт Дениса Станиславова, который является членом "Единой России".

На месте происшествия работает следственная группа, сообщает lenta.ru.



