МЧС предупредило о новом наводнении в Карелии в ближайшее время

Карельское управления МЧС России предупредило о новом наводнении в республике Карелия. По данным ведомства, в большинстве водных объектов наблюдается интенсивный подъем уровней воды на 2-15 см в сутки.

В ближайшие сутки ожидается дальнейший рост уровней воды в связи со сложившейся гидрологической ситуацией и прогнозируемыми синоптиками по восточным и юго-восточным районам умеренные осадками. Под действие неблагоприятного явления попадает вся территория Карелии.

"В связи с этим возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с резким подъемом уровней малых рек, подтоплением мостов, переправ, перекрытий железнодорожного полотна", – предупредили в региональном управлении МЧС.

В Беломорском районе и ряде других районов Карелии из-за мощного ливня произошло наводнение. Спасатели уже эвакуировали 56 человек из 14 жилых домов в Беломорске.

В бассейне реки Нижний Выг выпала месячная норма осадков, произошел прорыв плотины Солдатского озера. Дожди и наводнение размыли участок Октябрьской железной дороги, подтоплена Маткожненская ГЭС.

В Петрозаводске из-за дождя обвалилось восемь метров пешеходной части моста через реку Лососинка. Сильные дожди также подтопили несколько дорог и мост в городе Лахденпохья. В некоторых районах люди сидят без света.