Месть водителя: в Оренбурге протаранен пост ДПС
9 августа 2012, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]
Пьяный водитель в Оренбурге со злости въехал в пост ДПС. На этом месте его лишили водительских прав за езду в нетрезвом виде, сообщает в четверг УМВД РФ по Оренбургской области.
Инцидент произошел на стационарном посту, расположенном по проспекту Братьев
Водитель разогнался и со всей скорости врезался в стену поста ДПС, серьезно ее повредив. Также была повреждена передняя часть его ВАЗа, сообщает РИА Новости.
29-летний мужчина задержан и помещен в ИВС.