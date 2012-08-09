Месть водителя: в Оренбурге протаранен пост ДПС

Пьяный водитель в Оренбурге со злости въехал в пост ДПС. На этом месте его лишили водительских прав за езду в нетрезвом виде, сообщает в четверг УМВД РФ по Оренбургской области.



Инцидент произошел на стационарном посту, расположенном по проспекту Братьев

Водитель разогнался и со всей скорости врезался в стену поста ДПС, серьезно ее повредив. Также была повреждена передняя часть его ВАЗа, сообщает РИА Новости.

29-летний мужчина задержан и помещен в ИВС.



