В Подмосковье произошло ДТП с участием полицейского, в аварии погибла женщина

9 августа в Подмосковье произошло ДТП, предварительно установлено, что лейтенант полиции не справился с управлением автомобиля, в аварии пострадала женщина, скончавшаяся в отделении реанимации.

Как сообщил "Аргументам недели "руководитель управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Московской области, в четверг около 09:20 в 500 метрах от поворота с Каширского шоссе на поселок Горки Ленинские сотрудник отдела вневедомственной охраны УМВД России по Ленинскому району лейтенант полиции, возвращаясь домой после дежурства, завершая обгон транспортного средства, выехал на обочину. После маневра автомобиль полицейского развернуло и выкинуло но полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Фольксваген «Поло», которым управляла 34-летняя женщина.

Пострадавшая была госпитализирована после ДТП, однако скончалась в реанимации, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Евгений Гильдеев.

Начальником ГУ МВД России по Московской области генерал-полковником полиции Н.В. Головкиным по факту ДТП назначена служебная проверка.

По завершению проверки заместителю начальника ОВО УМВД России по Ленинскому району, заместителю командира батальона ОВО, командиру роты и заместителю командира роты батальона ОВО будет объявлено о неполном служебном соответствии, добавил Евгений Гильдеев.

Лейтенант полиции будет уволен из органов внутренних дел по выходу с больничного, заключил начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области.