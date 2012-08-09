Ди-джей популярной радиостанции сгорела у себя дома

Ди-джей волгоградской медиагруппы "Новая Волна" Наталья Веселова погибла сегодня утром при пожаре в собственной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Сообщение о пожаре в одной из квартир дома N36 по ул. Циолковского поступило сегодня в 9:11 мск. При тушении огня в одной из комнат было обнаружено тело погибшей 31-летней хозяйки квартиры.

Скорее всего, погибшая была неосторожна при курении.



