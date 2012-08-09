В Крыму автобус с туристами столкнулся с грузовиком, среди пострадавших - дети

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Крыму с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика. В результате ДТП пострадали 17 человек, в том числе двое детей.

По данным МЧС Украины, микроавтобус столкнулся с грузовиком на въезде в Симферополь.

17 человек были доставлены в медицинские учреждения Симферополя, из них 13 человек были доставлены в 6-ую городскую больницу Симферополя, два человека в ЦРКБ Симферопольского района и два ребенка в республиканскую детскую клиническую больницу.

По предварительным данным, микроавтобус ехал в Крым из Полтавской области.