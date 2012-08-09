В Молдавии автобус,перевернувшись, сорвался в овраг: 11 погибших

В результате аварии автобуса в Молдавии одиннадцать человек погибли, еще более 30 ранены.

Водитель автобуса Mercedes-Benz, следовавшего по маршруту Морений-Ной - Унгень, не вписался в поворот.



Автобус съехал с трассы и перевернулся, упав в овраг. Погибли 11 человек, в том числе водитель, который скончался по дороге в больницу, а также мэр с. Морены и его супруга. 25 пассажиров попали в больницу, 6 из них – в реанимации, сообщает РБК.

Водитель либо не успел среагировать и затормозить, либо тормоза у автобуса были неисправны – на асфальте не видно тормозного следа.



