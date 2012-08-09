Учитель в лесополосе около Киевского шоссе ограбил женщину на 600 тысяч

Учитель-дефектолог одной из специализированных школ Москвы подозревается в нападении на женщину. По версии следствия, злоумышленник встретил женщину в лесополосе около Киевского шоссе.

Металлической трубой он нанес даме несколько ударов по голове. Преступник выхватил из рук оглушенной женщины сумку, в которой находились 600 тысяч рублей и сотовый телефон.

Сотрудники полиции уже задержали мужчину. Это ранее судимый учитель.

Часть похищенного уже изъята. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.162 УК РФ ("Разбой")".