Движение поездов в Карелии восстановят к 12.00 мск

В Карелии движение поездов в Беломорском районе, где из-за сильного ливня накануне произошел размыв железнодорожного полотна, планируется восстановить к 12.00 мск четверга.

8 августа днем Октябрьская железная дорога приостановила движение поездов на участке Летний - Сосновец. По данным МЧС РФ, задержано движение шести пассажирских поездов.

Шквалистый ветер и мощный дождь обрушились на Карелию в ночь на среду. В регионе выпала месячная норма осадков. Из-за непогоды без электричества остались почти 25 тысяч человек.

В Беломорском районе рост уровня воды привёл к прорыву одной из дамб старого русла Маткожненского ручья, и вода затопила машинный зал Маткожненской ГЭС. Вода хлынула в машинный зал. Дежурная смена успела запустить локальную систему оповещения, отключить гидроагрегаты и покинуть помещение.

Создан штаб по ликвидации последствий ЧС под руководством генерального директора филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1». Принимаются меры по отводу воды из машинного зала и технологических помещений ГЭС, а также восстановление подъездов к плотине Маткожненского ручья.

В столице республики Петрозаводске из-за дождя обвалилось 8 метров пешеходной части моста через реку Лососинка. Сильные дожди также подтопили несколько дорог и мост в городе Лахденпохья.