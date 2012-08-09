В Свердловской области ДТП с микроавтобусом: один погибший, четверо пострадавших

В Свердловской области в г. Ирбит перевернулся микроавтобус Ford Transit, в результате аварии один человек погиб и четверо пассажиров серьезно пострадали. ДТП произошло накануне на 3-м км автодороги Бобровка-Бердюгино.



24-летний водитель микроавтобуса (категория В, стаж - 1,3 года, девять нарушений правил дорожного движения) не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В результате аварии один из пострадавших скончался в больнице. Кроме того, 44-летний мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, травму живота, ссадины лица, 22-летний молодой человек - ушиб позвоночника и почки, 27-летний мужчина - вывих бедра, 34-летний мужчина - сотрясение головного мозга и ушиб почки.



