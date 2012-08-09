Карелия борется с последствиями ливней, подтопивших Матконежскую ГЭС

Карелия ликвидирует последствия мощных ливней, в среду в регионе выпала месячная норма осадков. В результате в Белогорске оказались подтоплены десятки домов. Спасателям пришлось эвакуировать из них более 50 человек.

По данным МЧС, угрозы жителям города и населённым пунктам, расположенным ниже по течению, нет.

В Беломорском районе рост уровня воды привёл к прорыву одной из дамб старого русла Маткожненского ручья, и вода затопила машинный зал Маткожненской ГЭС. Вода хлынула в машинный зал. Дежурная смена успела запустить локальную систему оповещения, отключить гидроагрегаты и покинуть помещение.

"Дежурными сменами ББК были включены локальные системы оповещения (ревуны) для оповещения населения, отключены гидроагрегаты ГЭС для предотвращения причинения вреда жизни и здоровья граждан и повреждения оборудования ГЭС", - сообщает карельское управление МЧС России. В момент прорыва на станции находилось 5 человек, все люди выведены. Погибших и пострадавших нет.

В поселке Сосновец Беломорского района остались без света 1500 человек - 274 жилых дома.

На участке "Летний-Сосновец" Октябрьской железной дороги размыло полотно. Были остановлены несколько пассажирских поездов. Людей из них на автобусах вывезли на соседние станции.