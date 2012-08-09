На Украине на станции Фащевка столкнулись пассажирский и товарный составы

На Украине на железнодорожной станции Фащевка Перевальского района Луганской области в среду вечером столкнулись три грузовых вагона и вагон дизель–поезда. В результате происшествия пострадали семь человек – шесть пассажиров и проводник.

Задержек движения делезнодорожного транспорта не было.

По данным МЧС Украины, от грузового состава отстали четыре вагона с углем. В них врезался дизель-поезд.

Трое пострадавших госпитализированы в Перевальскую центральную районную больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии. Проводятся работы по отгрузке угля и установке вагонов на рельсы. К работам привлечен восстановительный поезд Донецкой железной дороги.