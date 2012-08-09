В результате ДТП на трассе "Саратов — Тамбов" погибли четыре человека. Произошло столкновение легковых автомобилей Toyota Camry и Volkswagen. Установлено, что виновником аварии стал водитель Toyota Camry - полицейский.

Сотрудник полиции, управлявший этом автомобилем, выехал на встречную полосу на трассе "Саратов — Тамбов" и столкнулся с машиной Volkswagen. Четверо погибли. Сам полицейский с травмами доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится служебная проверка. Полицейского уволят, а его непосредственное руководство будет привлечено к ответственности.