В аэропорту Внуково 200 человек ждут задержанный рейс в Черногорию

В московском аэропорту Внуково около 200 человек ждут задержанный рейс в Черногорию. Рейс авиакомпании «Кубань», по словам пассажиров, задерживается более чем на 10 часов. Пассажиры ждут рейса в Черногорию с девяти утра. Рейс был назначен на 11 утра - вначале он был перенесен на 4 часа, потом еще на час и так регулярно, передает РСН. При этом все пассажиры уже прошли паспортный контроль.