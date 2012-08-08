В Тихвинском районе Ленобласти без света остались почти 10 тысяч человек
8 августа 2012, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]
В Тихвинском районе Ленинградской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Минувшей ночью здесь пронёсся ураган, который привёл к отключению мобильной связи и оставил без света 9,5 тысяч человек. Без электричества в настоящее время остаются чуть более 6,5 тысяч человек. На объектах жизнеобеспечения задействованы дизельные генераторы, передает РСН. Всего из-за урагана без света остались более 18 тысяч жителей в семи районах Ленинградской области.