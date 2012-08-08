Армяне и таджики подрались в Перми из-за девушек

В Перми в ночь на 8 августа около общежития из-за женщин подрались таджики и армяне. Около 50 молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет выясняли отношения применяя биты и палки, а также травматическое оружие и охотничье ружье.

По рассказам очевидцев, во время драки в ход шли также ломы и арматура. В результате драки пятеро обратились за медицинской помощью: один таджик и четверо армян. Кроме того, пулей из травматики повредили ушную раковину проезжавшего мимо водителя, не имевшего отношения к конфликту.

К месту побоища после звонка случайного свидетеля прибыли несколько нарядов полиции, группы немедленного реагирования, а также сотрудники ОМОНа, которым удалось прекратить драку. В отдел полиции были доставлены 44 участника драки. По факту возбуждены два уголовного дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство), ведется следствие, сообщает "НацАкцент".

По словам задержанных, конфликт произошел из-за двух девушек. Инцидент был спровоцирован таджиками которые негативно выразились в адрес девушек, которых вели к себе в гости армяне. Одна из них ударила таджика по голове бутылкой шампанского, после чего обе стороны конфликта вызвали других представителей своих диспор. С места драки изъяты травматический пистолет и короткоствольное ружье.

На место инцидента также выезжал представитель УФМС. В настоящее время проверяется регистрация участников конфликта, устанавливаются обстоятельства инцидента.