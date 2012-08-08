Жители Воронежа остались без света из-за крупной аварии

В Воронеже произошла крупная авария на энергосетях. В настоящее время аварию ликвидируют специалисты МРСК-Центр. Инцидент произошел в среду около 16:00 мск. В городе произошло отключение линии 110 киловольт N28. В результате Коминтерновский, Советский и, частично, Центральный районы Воронежа оказались без электричества. Для восстановления подачи электричества в настоящее время в работу вводится линия 110 киловольт N27, передает РБК. На месте происшествия работает 4 оперативные бригады, в ближайшее время электроснабжение будет восстановлено.