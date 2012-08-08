В Карелии задержаны 3 пассажирских поезда

В Карелии из-за размыва железной дороги были задержаны в пути три поезда. По данным ОАО "Российские железные дороги", задержаны поезда N285 сообщением Мурманск - Новороссийск, N381 сообщением Мурманск - Москва и поезд N294 Анапа - Мурманск.

В 10:44 был задержан поезд N285 (у станции Сосновец). В 14:30 мск состав был отправлен в обратную сторону на станцию Беломорск. "497 пассажиров будут пересажены на автобусы и отправлены из Беломорска в Кочкому. Со станции Кочкома пассажиры отправятся в Новороссийск другим поездом", - говорится в сообщении пресс-службы РЖД. Поезд Анапа - Мурманск остановили на станции Кочкома, 455 пассажиров пересадили на автобусы и отправили в Беломорск. Между тем, поезд N381, направлявшийся из Мурманска в Москву, изменил маршрут движения и пойдет до станции назначения через Ярославль.