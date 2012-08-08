В Таиланде пропал дайвер из России

В Таиланде во время морской прогулки пропал гражданин России. 31-летний дайвер Константин Леутин бесследно исчез 22 июля с судна, на котором были еще 15 человек.

По словам матери дайвера Ирины Леутиной, ее сын прибыл в Таиланд 10 июля, чтобы работать инструктором по дайвингу.

Предположительно, перед исчезновением россиянин мог отправиться в море с маской. Место, где он предположительно пропал, достаточно оживленное - там ездили катера, моторные лодки и скутеры.

По словам матери Леутина, когда пассажиры катера заметили исчезновение Константина, корабль несколько раз объехал вокруг острова Ко Сак. Поиски результатов не принесли. Заявление о пропаже россиянина поступило в местную полицию 24 июля.