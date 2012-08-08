В Подмосковье задержана 17-летняя мать, выбросившая своего ребенка

В Подмосковье оперативники установили личность матери, выбросившей своего новорожденного ребенка из окна многоэтажки в городе Сергиевый Посад. Инцидент произошел в среду около 11:42 на улице Дружбы, дом 9а.

В главном следственном управлении СК РФ по Московской области сообщили, что семнадцатилетняя девушка призналась, что рано утром родила мертвого ребенка. Факт беременности она скрывала от родителей. По ее словам, она боялась, что родители ее отругают и решила выбросить ребенка.

В настоящее время назначены судебно-медицинские исследования, чтобы выяснить, был ли ребенок мертворожденным, или же причиной его гибели стало падение с высоты. Юная мать находится в больнице.