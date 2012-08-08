В Петербурге злостного неплательщика квартплаты выселят в коммуналку

В Калининском районе Северной столицы сегодня в полдень состоится исполнение судебного решения по выселению нанимателя жилья - неплательщика квартплаты. Как сообщили «БалтИнфо» в пресс-службе районной администрации, петербуржца выселят из отдельной однокомнатной квартиры в комнату в коммуналке.



Мужчина, занимающий однокомнатную квартиру по договору социального найма в доме 27 по Тихорецкому проспекту, имеет задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг свыше 174 тысячи рублей. Решением Калининского районного суда Санкт-Петербурга он будет выселен в комнату площадью 18,20 кв. метров в 8-комнатной коммунальной квартире по адресу: улица Ушинского, д. 5.



Выселение пройдет с участием представителей Жилищного агентства Калининского района и Службы судебных приставов.