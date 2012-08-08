Штормовой ветер оставил без света более 18 тысяч жителей Ленобласти

Семь районов Ленинградской области сегодня утром остались без электроэнергии из-за штормового ветра, а это более 18 тысяч жителей. Восстановить энергоснабжение планируется сегодня к 15.00 мск.



Веерное отключение электроэнергии произошло в семи муниципальных районах: Бокситогорский, Волосовский, Лодейнопольский, Подпорожский, Тихвинский, Тосненский, Волховский. В зону отключения попали 33 ЛЭП, 616 подстанций, 327 населенных пунктов.

Ведутся ремонтно-восстановительные работы, работают 22 аварийные бригады, 99 человек и 31 единица техники.









