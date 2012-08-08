В Калужской области четверо, прогуливаясь по путям, не услышали поезда

Транспортные следователи выясняют обстоятельства гибели молодых людей под колесами поезда в Калужской области. Об этом сообщила официальный представитель столичного управления на транспорте СК РФ Татьяна Морозова.

По данным следствия, около 20:00 во вторник пятеро жителей Калужской области, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, шли по железнодорожным путям в районе станции Ворсино Боровского района.

Увидев людей на путях, члены локомотивной бригады электропоезда "Москва-Калуга-1" начали подавать световые и звуковые сигналы большой громкости, а затем поезд начал экстренное торможение.

Однако мужчины с путей не ушли и четверо из них погибли. Личности двух из них уже установлены — это жители города Балабаново в возрасте от 23 до 26 лет.









