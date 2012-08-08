В Новосибирской области водитель, лишенный прав, сбил коляску с детьми

В Новосибирской области в городе Карасук накануне водитель автомобиля «Лада» сбил детскую коляску, в которой находились двое малышей - 2-летний мальчик и 6-месячная девочка. Дети были госпитализированы с тяжелыми травмами. От полученных травм мальчик в больнице скончался.

Инцидент произошел на улице Садовая в 22:45. 27-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-21150 совершил наезд на детскую коляску с малышами, которую катила женщина. У 2-летнего мальчика врачи диагностировали политравму, травму головы, верхних и нижних конечностей. У девочки - черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга.

Виновник ДТП скрылся, но спустя 10 минут его задержали. От освидетельствования он отказался. Выяснилось, что ранее этот молодой человек был лишен на 4,5 года водительских прав за езду в нетрезвом виде.