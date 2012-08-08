В центре Москвы в подъезде жилого дома обнаружен труп застреленного мужчины

В центре Москвы сегодня утром в подъезде жилого дома обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением в голову. Инцидент произошел в доме №10 по Малому Левшинскому переулку .

Предполагается, что убитый мужчина 1959 года рождения, жил в этом доме. Уточняется, что жертву нападения нашли примерно через 10 минут после совершенного преступления.

По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело в соответствии со ст. 105 УК РФ.

По предварительной версии, преступник действовал один. Имя убитого пока не называется