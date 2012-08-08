В Оренбургской области самосвал рухнул с 60-метровой высоты

В Оренбургской области самосвал упал с высоты в 60 метров. Инцидент произошел произошел на предприятии ЗАО "Ормет" рудник "Джусинский" в шести километрах юго-западнее от поселка Теренцай Адамовского района.

В результате несчастного случая погиб рабочий рудника "Джусинский". Согласно предварительным данным, водитель самосвала БелАЗ спускался по капитальному спуску к месту загрузки грунта, находясь на уровне 140 метров от поверхности земли. Мужчина не справился с управлением, передает РИА Новости. В результате самосвал упал вниз на одну из рабочих площадок, пролетев 60 метров.