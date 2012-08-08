Лесные пожары в Сибири тушат почти 2 тысячи человек

За минувшие сутки незначительно сократилась площадь лесных пожаров на территории Сибирского федерального округа - с 10 тыс. 538 га до 10 тыс. 470 га. На территории лесного фонда действует 58 лесных пожаров.

Всего было локализовано 30 лесных пожаров на площади 7 тыс. 186 га, в том числе 11 крупных на площади 5 тыс. 165 га. Как отмечает Департамент лесного хозяйства, для тушения пожаров привлекались 1,9 тыс. человек, 169 единиц пожарной техники, 27 воздушных бортов.