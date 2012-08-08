Пять человек погибли за сутки в ДТП в Подмосковье

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Московской области за 7 августа 2012 года в регионе зарегистрировано 326 преступлений и сообщений о них, из которых раскрыто – 185.

Зарегистрировано, в частности, три убийства - они раскрыты, 132 кражи - раскрыты 35.

В понедельник на дорогах Подмосковья произошло 32 ДТП, в авариях погибли пять и пострадали 47 человек. 10 граждан пропали без вести, уточняет пресс-служба ГУ МВД по Московской области.