В Омске из-за грозы произошел энергетический коллапс

В Омске сильная гроза, сильный порывистый ветер и мощный ливень стали причиной энергетического коллапса. Около часа над вторым по величине сибирском городе сверкали молнии.

Они вывели из строя электростанции и линии связи. Сотни многоэтажных и частных домов, социальных учреждений остались без света и погрузились во мрак. Множество жителей Омска из-за отключения электроэнергии застряли в лифтах. Сообщается об отключении светофоров, упавших деревьях и рекламных щитах, оборванных проводах и подтоплении отдельных территорий города. В связи с этим в городе увеличилось число ДТП, передает "Эхо Москвы".

В настоящее время аварийная бригада энергетиков пытается восстановить электроснабжение города, в первую очередь, - медицинских и социальных учреждений круглосуточного функционирования.