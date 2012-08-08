В Сочи в районе Адлера загорелся торговый центр
8 августа 2012, 08:02 [ «Аргументы Недели» ]
Крупный пожар произошел в торговом центре в Сочи в Адлерском районе. Возгорание произошло на втором этаже пятиэтажного торгового центра, который находится на улице Демократической.
О пострадавших не сообщается. По данным МЧС, пожарные расчеты тушат возгорание. Площадь пожара составила более 800 квадратных метров. Проводилась эвакуация охранников ТЦ.
В тушении заняты пожарные расчеты МЧС России и 16 единиц техники. В пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что в 7.20 пожар локализован. Пожарные продолжают работать.