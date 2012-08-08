В Подольском районе Подмосковья в ДТП погибли четыре человека
8 августа 2012, 07:52 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Серьезное ДТП произошло у деревни Борисовка в Подольском районе Подмосковья. Около 18.50 мск на улице Обводная дорога произошло лобовое столкновение автомобиля ВАЗ-2106 и грузовика «Вольво».
В результате ДТП погибли четыре человека. Один человек пострадал. Он был госпитализирован в первую Подольскую ЦРБ. Все погибшие из легковушки.
На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, спасатели и медики.