Вертолетами на горевший склад в Москве было сброшено150 тонн воды (ВИДЕО)

22 сброса воды на горевший в Москве склад выполнили четыре пожарных вертолета. Они сбросили более 150 тонн воды. В тушении пожара активное участие принимало пожарно-спасательное судно "Полковник Чернышев".



Судно "Полковник Чернышев" названо в честь московского пожарного, погибшего при исполнении служебных обязанностей.

Крупный пожар возник в административно-складском здании на Шоссейной улице.

Сбить пламя и локализовать очаг возгорания удалось только при помощи трех пожарных вертолетов Ка-32 и одного Ми-26.

Пострадавших при пожаре склада лакокрасочных изделий нет.



