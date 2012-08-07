В центре Волгограда из-за угрозы взрыва на улице оказались 7 тысяч человек

Из-за угрозы взрыва в крупном торговом центре Волгограда "Ворошиловский" эвакуированы почти 7 тысяч человек. Работа магазина прекращена из-за подозрения на то, что в нем заложено взрывное устройство.



Торговый центр оцеплен, работа магазина «Ворошиловский» прекращена. Движение транспорта на ближайших улицах прекращено. Как говорят в полиции, информация о заложенном взрывном устройстве поступила в дежурную часть от охранника центра. По одной из версий, это был телефонный звонок. По другой - к охране ТЦ подошел некий мужчина кавказской национальности и сделал заявление о заложенной взрывчатке.



По предварительным данным, осмотр кинологами места происшествия завершен: взрывное устройство не найдено



