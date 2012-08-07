Два вертолета КА-50 тушат пожар на складе в Москве

В Москве два вертолет кружат в районе Шоссейной улицы, где в доме № 90 горит склад лакокрасочных изделий. В настоящее время огнем охвачены два этажа здания. О пострадавших не сообщается.

Площадь пожара увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров. На площади 300 квадратных метров произошло обрушение. В здании произошел взрыв, предположительно, газового баллона.

По данным МЧС, проводилась эвакуация людей.