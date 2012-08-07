Пожар на востоке Москвы: горит склад лакокрасочных изделий

На востоке Москвы горит четырехэтажный склад лакокрасочных изделий, площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. Возгоранию присвоена 3-я категория сложности по 5-балльной шкале.



По данным МЧС, на месте работают 20 пожарных расчетов.

Огнем охвачено два этажа административно-складского здания, расположенного в доме 90 на Шоссейной улице. Сообщение о возгорании поступило в 17.19.На момент прибытия пожарных произошел взрыв, предположительно, газового баллона. Сведений о пострадавших нет.

Пожарные эвакуировали всех людей. Сотрудники МЧС намерены ликвидировать возгорание с помощью пожарных вертолетов.



