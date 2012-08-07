В Калуге повесился 13-летний мальчик, возбуждено уголовное дело

В Калуге 2 августа в гараже одного из домовладений повесился 13-летний школьник, возбуждено уголовное дело - доведение до самоубийства, сообщает во вторник 7 августа Следственный Комитет России.

Следствием установлено, что 13-летний подросток по заданию отчима выполнял работы в гараже, повешенным его обнаружила старшая сестра, зашедшая в гараж.

В настоящее время следствие подробно выясняет все обстоятельства жизни погибшего, его увлечения, взаимоотношения в семье, школе и со сверстниками.