Крупный пожар охватил нефтеперерабатывающий завод Chevron в Калифорнии

На одном из заводов компании Chevron в городе Ричмонд, штат Калифорния, возник пожар, службы спасения не рекомендуют жителям города покидать дома до окончания тушения пожара на нефтеперерабатывающем заводе, сообщают местные телеканалы.

На долю НПЗ, где происходит пожар, приходится восьмая часть переработанной нефти в США, на месте ЧП поднимаются клубы черного дыма и видны столбы пламени высотой около 10 метров.

Пока локализовать огонь на НПЗ компании Chevron не удается.