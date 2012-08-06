В Грузии российские альпинисты вышли на связь
6 августа 2012, 22:22 [ «Аргументы Недели» ]
Российские альпинисты, попавшие под камнепад в горах Местийского района Грузии, при помощи sms сообщили о своем примерном местонахождении. Об этом пришло сообщение от представителей администрации района.
Спортсмены могут продержаться несколько дней, так как у них есть палатки для проживания и запасы продовольствия.
Для транспортировки четырех российских альпинистов завтра отправят специальный самолет. Завтра ожидается летная погода, а вчера и сегодня из-за тумана это сделать не было возможности. К возможному местонахождению спортсменов направились грузинские спасательные группы. Но чтобы добраться пешком, нужно минимум два дня.
Ранее «АН» сообщали: в высокогорном регионе Грузии Сванетии спасатели ищут четверых пропавших российских альпинистов, которые совершали восхождение на ледник Тертнульда.
По предварительным данным, россияне попали под камнепад, кроме того, с гор спустилась лавина.