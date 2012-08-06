В Грузии российские альпинисты вышли на связь

Российские альпинисты, попавшие под камнепад в горах Местийского района Грузии, при помощи sms сообщили о своем примерном местонахождении. Об этом пришло сообщение от представителей администрации района.



Спортсмены могут продержаться несколько дней, так как у них есть палатки для проживания и запасы продовольствия.

Для транспортировки четырех российских альпинистов завтра отправят специальный самолет. Завтра ожидается летная погода, а вчера и сегодня из-за тумана это сделать не было возможности. К возможному местонахождению спортсменов направились грузинские спасательные группы. Но чтобы добраться пешком, нужно минимум два дня.

Ранее «АН» сообщали: в высокогорном регионе Грузии Сванетии спасатели ищут четверых пропавших российских альпинистов, которые совершали восхождение на ледник Тертнульда.

По предварительным данным, россияне попали под камнепад, кроме того, с гор спустилась лавина.



