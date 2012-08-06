В Кемерово двухлетний малыш разбился насмерть, выпав из окна на 5-м этаже

В столице Кузбасса накануне утром в одном из дворов города Кемерово у многоэтажного дома обнаружено тело двухлетнего мальчика без признаков насильственной смерти. Выяснилось, что он выпал из окна.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка.

"Предварительно установлено, что ребенок играл в одной из комнат квартиры, расположенной на 5-м этаже. Мама в это время находилась на балконе, зайдя в комнату, обнаружила, что сына нет, открыто окно, москитная сетка отсутствует. Увидев ребенка лежащим на земле, женщина вызвала «скорую помощь». Ребенок скончался до их приезда", - сообщила в понедельник пресс-служба СКР.

Семья, где воспитывался ребенок, как отметили следователи, характеризуется положительно.