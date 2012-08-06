СУСКР ведет проверку по ДТП в Чувашии, где сегодня погиб дорожник и ранены трое

В Чувашии в понедельник около полудня по местному времени на автодороге возле деревни Ойкас-Асламасы Ядринского района обнаружено тело дорожного рабочего, которого сбил автомобиль, водитель и пассажиры которого тяжело пострадали.

По данному факту СУ СКР по республике проводит доследственная проверка. Следователи обещают дать правовую оценку действиям сотрудников дорожно-строительной организации, ответственных за охрану труда и соблюдению техники безопасности на производстве.

"По предварительным данным, 6 августа текущего года на указанном участке автодороги выполнялись ремонтные работы по заливке битумом трещин в асфальте проезжей части. Примерно в 12 часов мимо на своем автомобиле марки "ВАЗ-2110" проезжал мужчина, который наехал на 41-летнего рабочего. После столкновения автомобиль съехал в кювет, где столкнулся с опорой линии электропередач. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных телесных повреждений дорожный рабочий погиб, водитель автомобиля и двое его пассажиров с различными травмами доставлены в больницу", - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

По результатам проверки всех обстоятельств ДТП будет принято процессуальное решение.