В пригороде Грозного в понедельник в результате взрыва бронированной ГАЗели в Грозном трое военнослужащих внутренних войск погибли, ещё трое ранены. Есть пострадавшие среди гражданского населения, сообщил руководитель пресс-службы Внутренних войск МВД России Василий Панченков.

"АН" писали, что МВД по ЧР ранее сообщило о том, что взрыв, организованный двумя смертниками прогремел у магазина "Военторг", при этом четверо военных погибли, трое ранены. На месте происшествия саперы обезвредили еще одно несработавшее взрывное устройство.

Панченков отметил, что подрыв автомобиля произошел при выезде военнослужащих с территории военной части в пригороде Грозного Ханкале. Все пострадавшие военнослужащие из 46-й бригады ВВ МВД России, которая дислоцируется на постоянной основе в аэропорту Северный Грозного.

"В результате машина получила значительные повреждения. Трое военнослужащих - два офицера и один контрактник - от полученных ранений погибли. Еще трое - один офицер и двое контрактников - госпитализированы. Один раненый направлен на лечение к медико-санитарный батальон 46-й бригады, двое других - в ближайшие городские больницы. Полученные военнослужащими ранения медики оценивают как тяжелые", - рассказал руководитель пресс-службы Внутренних войск, передают Вести.

Из Москвы в Грозный готовится вылететь бригада медиков главного военного клинического госпиталя Внутренних воск МВД России. Среди медиков – 8 врачей хирургического профиля.Информация о количестве погибших, пострадавших и обстоятельствах произошедшего пока разнится. В Следственном управлении Чечни располагают данными о четырех погибших, двое из которых военные, и троих раненых.Взрывное устройство привели в действие два террориста-смертника, предполагают в пресс-службе главы и правительства Чеченской Республики.