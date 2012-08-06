Пожарный попал в реанимацию с инфарктом после 2-х месяцев тушения леса. ВИДЕО

В Томской области пожарный, который почти два месяца работал наликвидации лесных пожаров в регионе поступил в одну из больниц регионального центра с инфарктом. Об этом сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

"Мужчина поступил в одну из больниц Томска с острым коронарным синдромом, он находится сейчас в отделении интенсивной терапии, речь идет об инфаркте миокарда. Человек в течение 50 дней интенсивно работал", уточнила Скврцова передают Вести.

При этом она отметила, что рано говорить о причинах заболевания пожарного.

Она также сообщила, что обсуждала с главой МЧС России Владимиром Пучковым условия работы ликвидаторов лесных пожаров.