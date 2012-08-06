Расстрел полицейских в Дагестане: двое убиты, один тяжело ранен

В Дагестане неизвестные обстреляли в селении Кидеро Цунтинского района сотрудников полиции около часа пополудни понедельника, когда они на УАЗике возвращались после обеда на работу. Двое убиты, один ранен.

По полицейским стреляли из леса. Обстоятельства случившегося выясняются, передают Вести.

"АН" писали, что сегодня в Северо-Кавказском федеральном округе произошло ещё одно ЧП. В результате двух взрывов в Грозном погибли четверо.