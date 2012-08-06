Религиозная ненависть могла толкнуть убийцу на расстрел в сикхском храме. ВИДЕО

В Соединённых Штатах ситуация в городе Оук Крик штата Висконсин, где в воскресенье вооружённый преступник открыл огонь по священнику и прихожанам в сикхском храме, находится под полным контролем полиции.

Отряд спецназа провел обыск в здании храма, но не обнаружил следов присутствия возможного сообщника преступника, сообщает ИТАР-ТАСС. Версия о том, что убийц было двое, не находит подтверждения и в рассказах свидетелей.

Как заявил один из прихожан храма, стрелявший был белым мужчиной в возрасте около 30 лет. По его словам, он не был из числа регулярных посетителей храма, что позволяет предположить, что преступление было совершено на почве религиозной ненависти. Оно подпадает под категорию "внутреннего терроризма", поэтому расследование будет вести ФБР.

Соболезнования семьям погибших и раненым выразили в воскресенье губернатор штата Висконсин Скотт Уокер и президент США Барак Обама.

"АН" писали, что неизвестный, который открыл беспорядочную стрельбу в сикхском храме, убит полицейским.Стрельба началась около 10:30 по местному времени (19:30 по московскому времени), примерно за полчаса до начала богослужения. Из рассказа очевидцев следует, что первым от рук преступника пал священник, который находился у входа в здание. После этого стрелявший проследовал внутрь и открыл огонь по прихожанам, дожидавшимся начала утренней молитвы.

Согласно официальной информации, в результате стрельбы погибли семь человек, как минимум трое получили тяжелые ранения. Двое офицеров полиции, которые первыми прибыли на место происшествия, вступили в перестрелку с преступником. Один полицейский был убит, а второй полицейский госпитализирован с многочисленными огнестрельными ранениями. Врачи уверены, что он поправится.

Сикхский храм в Оук-Крике был построен в 2006 году выходцами из Индии, в основном из штата Пенджаб, а также последователями сикхизма, приехавшими из других стран Юго-Восточной Азии. По разным оценкам, в Соединенных Штатах проживают от 250 тысяч до 500 тысяч сикхов.

За последние недели это уже второй трагический инцидент со стрельбой и массовой гибелью людей в США. Напомним, в ночь на 20 июля в городке Аврора 24-летний мужчина открыл стрельбу по посетителям кинотеатра. Погибли 12 человек, 58 — получили ранения.