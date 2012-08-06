В Ростовской области на пляже Дона пропала 9-летняя девочка Саша Целых

В Ростовской области в воскресенье вечером с пляжа реки Дон около хутора Калинин в Октябрьском сельском районе пропала девятилетняя девочка Саша Целых.

Полиция обращается ко всем, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой Целых Александры Юрьевны, с просьбой немедленно об этом сообщить в органы внутренних дел по телефонам: 8(863)249-34-01 или по "02".

Приметы девочки: на вид девять лет, рост 130-140 сантиметров, телосложение худощавое, волосы прямые темно-русые, стрижка короткая, глаза голубые, в одном ухе золотая серьга с камнем красного цвета, на лбу с левой стороны вертикальный шрам, на икре левой ноги родимое пятно величиной с горошину.

По версии следствия, женщина с подругой и с тремя детьми отдыхала на пляже базы отдыха Новочеркасского политехнического института в окрестностях хутора Калинин. Ее 9-летняя дочь захотела в туалет, отлучилась в ближайшие кусты и пропала. Мать искала девочку самостоятельно, но после безрезультатных поисков обратилась в полицию.По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В розыске Сашеньки Целых задействованы более сотни ростовских полицейских, столько же военнослужащих внутренних войск, 40 сотрудников МЧС, около 80 волонтеров, 15 казачьих дружин, а также водолазы и кинологи со служебно-розыскными собаками.